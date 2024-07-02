القائد العام يؤكد في حفل تخرج كوكبة من ضباط الشرطة على البناء الصحيح للمؤسسة الأمنية

2024-07-02 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ، في حفل تخرج كوكبة من ضباط الشرطة، على البناء الصحيح للمؤسسة الأمنية .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، رعى مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدورة التأهيلية 29 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، والدورة 54 العالية للضبّاط في كلية الشرطة".وبارك السوداني، بحسب البيان، للمتخرجين إكمال متطلبات التخرج، ووصَفهم بحماة الوطن وأبطاله في الأجهزة القتالية، أو من الذين سيتكلفون بمهمات إدارة شؤونه في المؤسسات المختلفة من دوائر جنسية أو جوازات أو شرطة مرور.وشدد ، في كلمة ألقاها خلال الحفل، على "أهمية ما اكتسب المتخرجون من المهارات والمعارف المطلوبة؛ من أجل تطبيقها عملياً في المؤسسات التي سيتولون إدارة العمل فيها"، مؤكداً أن "هذه الدورة تأتي ضمن منهج الحكومة الساعي لضخّ دماء جديدة للأجهزة الأمنية، والعمل على انتظام الفترات بين الدورات وفق سياقات ثابتة."وجدد القائد العام للقوات المسلحة "حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الأمنية، وتوّجت جهودها بإطلاق (استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032)، التي تستهدف الإصلاح الشامل للمنظومة الأمنية، ورفع مستوى كفاءتها، وتحديثها، علمياً وأكاديمياً، ويراعى في تطبيقها معايير المساءلة والشفافية ومبادئ حقوق الإنسان، وتطوير القدرات الذاتية والمؤسساتية".وبيّن أن "مجلس الوزراء قد وافق على استضافة طلاب عرب وأجانب للدراسة في كلية الشرطة العراقية، لما تمتلكه إكاديمياتنا الأمنية والعسكرية من السمعة والاحترام، وبما يتناسب مع سياسة العراق الخارجية، في مدّ جسور التعاون الإقليمي والدولي".ووجّه السوداني، "الضبّاط المتخرجين بضرورة إعلاء شأن الدولة، والحفاظ على القانون وحماية المواطنين، كلٌّ من موقعه، وكذلك مراعاة حقوق الإنسان"، مشدداً على "رفض أي خرق أو استغلال للسلطة، أو سوء الإدارة والفساد، وكل ما يلحق الضرر بسمعة الدولة، ويمسّ المؤسسة الأمنية".