النقل تسجل 17 هزة أرضية داخل العراق خلال شهر حزيران

2024-07-03 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، تسجيل 17 هزة أرضية داخل العراق خلال شهر حزيران.وذكر بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ،قسم الرصد الزلزالي أصدرت ، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر حزيران / ٢٠٢٤ ، حيث وبلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية (٣٥) هزة أرضية منها (۱۷)هزة ارضية داخل العراق" .وأضاف، ان "النشاط تركز بشكل واضح داخل العراق في ثمان محافظات، تصدرت محافظة ديالى بخمس هزات أرضية (كفري - خانقين - شمال بحيرة حمرين - العظيم)، ثم تلتها محافظة السليمانية بأربع هزات ارضية مركز مدينة (السليمانية - كلار)، ثم بعدها محافظتي دهوك (سميل, زاخو ) ونينوى (الموصل, سنجار) بهزتين أرضيتين لكل منهما، وهزة أرضية واحدة لكل من محافظة كركوك واربيل (شقلاوة) وواسط (الكوت) والمثنى (قضاء السلمان )".