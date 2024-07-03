البرازيل تطلق "يوم الملك بيليه" لإحياء ذكرى الأسطورة

2024-07-03 00:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

سيُكرّم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في وطنه بيوم تذكاري سيطلق عليه "يوم الملك بيليه"، وفقًا لما ذكرته الجريدة الرسمية الثلاثاء. وأصدر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا القانون الذي يحدد التاريخ التذكاري. حيث سيقام "يوم الملك بيليه" في 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو التاريخ الذي سجل فيه المهاجم هدفه رقم 1000 في مباراة لفريق طفولته سانتوس على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عام 1969. جاء هدف بيليه من ركلة جزاء في الفوز 2-1 على فاسكو دا غاما، وتوقفت المباراة للحظات عندما اقتحم المشجعون أرض الملعب للاحتفال بإنجاز الملك. وفاز في العام التالي بلقب كأس العالم للمرة الثالثة