مسعود بارزاني يزور بغداد لبحث عدة ملفات

2024-07-03 00:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

من المقرر أن يصل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد الأربعاء، لإجراء سلسلة من المحادثات مع معظم القادة السياسيين العراقيين. وأفاد مروان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، لقناة الثامنة، إن زيارة بارزاني سيكون لها تأثير إيجابي على العلاقات بين بغداد وإقليم كوردستان وحل القضايا العالقة. وبحسب معلومات قناة الثامنة، فإن مسألة المادة 140، الوضع في قضاء سنجار، وإنجاز الاتفاقات السياسية، ورواتب الموظفين، والموقف من تعيين محافظ كركوك، ستكون على جدول أعمال زيارة بارزاني لبغداد. وعلمت قناة الثامنة، أنه في حال اقترحت الأطراف السياسية العراقية، فإن بارزاني سيبادر إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف