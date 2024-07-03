زيدان إقبال يبدي رغبته بتمثيل الأولمبي في باريس

2024-07-03 01:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأبدى اللاعبَ المُحترف زيدان إقبال رغبته في تمثيل المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.وقال المديرُ الإداريّ لمنتخبنا الأولمبيّ عبد الجبار هاشم، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "اللاعبَ المُحترف زيدان إقبال أبدى موافقته التامة لتمثيلِ المنتخب الأولمبيّ في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس".وأضاف: "إننا ما زلنا ننتظرُ الموافقةَ الرسميّة من ناديه الهولندي (أوتريخت) التي قد تصلُ اليوم الأربعاء حتى نتمكنَ من إضافته إلى القائمةِ النهائيّة المُشاركة في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس"، مبينا إن "الملاكَ التدريبيّ للمنتخبِ الأولمبيّ بقيادةِ المدرب راضي شنيشل يُعولُ على تواجدِ زيدان إقبال كونه لاعباً مهارياً، ويملك مواصفاتٍ عاليةً، وإن مشاركةَ المنتخب في دورةِ الألعاب الأولمبيّة بباريس تحتاج لنوعيةٍ من اللاعبين الذين يجيدون اللعبَ في أكثر من مركزٍ، بسبب ضغطِ المباريات وقصر المدةِ الزمنيّة الفاصلة بين مبارياتِ دور المجموعات".ويلعبُ منتخبنا إلى جانبِ منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس التي تنطلقُ في النصفِ الثاني من الشهر الحالي.