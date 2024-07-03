2024-07-03 01:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن المنتخب التركي من تحقيق الفوز على نظيره النمساوي بنتيجة 2-1 الثلاثاء، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية في ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزغ الألمانية.وبذلك فشل المنتخب النمساوي من تحقيق إنجاز ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما يبلغ المنتخب التركي هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2000 و2008.وسجل المدافع مريح ديمرال هدفي المنتخب التركي ليفرض نفسه نجما للقاء.بينما قلص مايكل غريغوريتش هدف بلاده الوحيد. وجاءت الأهداف الثلاثة إثر ركلات ركنية.