مفتن يتعهد باستحصال موافقة الأولمبية الدولية على إضافة اقبال لقائمة الأولمبي

2024-07-03 01:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتعهد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، باستحصال موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على إضافة اللاعب المحترف زيدان اقبال لقائمة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024.وقال مفتن، في تصريح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، " اتعهد للاتحاد العراقي بكرة القدم بموافقة الاولمبية الدولية على إضافة زيدان اقبال، شرط ان يبلغونا برغبة الكادر التدريبي بضم اللاعب قبل الساعة الـ 12 ليلاً".