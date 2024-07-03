2024-07-03 01:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار صبي وفتاة، ووفاة طفل بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتى يبلغ من العمر 12 عاماً، انهى حياته حسب ادعاء ذويه بأسلوب اطلاق النار على نفسه داخل المنزل ضمن حي طارق في مدينة الصدر.

وحادث اخر، انتحرت فتاة لها العمر نفسه 12 عاماً، بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل غرفة منزلها ضمن منطقة الزعفرانية.

وبين المصدر أن الفتاة المنتحرة طالبة، وأن القوات الامنية فتحت تحقيقاً بحادثي الانتحار.

وعلى صعيد مواز، لقي طفل يبلغ 9 سنوات مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس اسفل الجسر الدوار ضمن قضاء التاجي.

وأضاف أنه تم تطويق المنطقة وتعميم مواصفات العجلة الذي حاول صاحبها بالفرار وتم القبض عليه وايداعه التوقيف.