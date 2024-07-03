2024-07-03 02:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، إن جملة المرجعية الشهيرة “المجرب لا يجرب” أصبحت من الماضي. وقال العبودي في تصريح لبرنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”، إن “جملة المرجعية التي تحدثت بها بشأن المجرب لا يجرب أصبحت من الماضي، وسابقة ولا تنطبق على حكومة السوداني”. وأضاف، أن “تيار الحكمة يدعم […]

ظهرت المقالة “الحكمة” تعليقاً على جملة المرجعية “المُجرب لا يُجرب”: أصبحت من الماضي أولاً على ايشان.