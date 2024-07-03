تركيا تحقق رقما مميزا في اليورو

2024-07-03 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأصبح منتخب تركيا، ثاني منتخب في تاريخ بطولة أمم أوروبا، يبدأ مباراة في مرحلة خروج المغلوب في بطولة أوروبا بلاعبين تحت 20 عامًا، وذلك بمشاركة اللاعبان الشابان أردا غولر وكينان يلدز ضد النمسا، في ثمن نهائي يورو 2024.وذكرت شبكة “أوبتا”، أن تركيا أصبح ثاني فريق يبدأ مباراة في مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا بلاعبيّن تحت 20 عاماً بعد المجر ضد الدنمارك في عام 1964 .تمكن المنتخب التركي من تحقيق الفوز على نظيره النمساوي بنتيجة 2-1 الثلاثاء، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية في ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزغ الألمانية.