الانوناكي بين الحقيقة والخيال: ندوة تراثية في المسيب

2024-07-03 09:00:04 - المصدر: واع

بابل – واع- عدي العبادياقام البيت الثقافي في المسيب التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة وبالتعاون مع منتدى شباب، جلسة تراثية تاريخية بعنوان الانوناكي بين الحقيقة والخيال حاضر فيها الباحث عايد الطائيوقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الندوة التي ادارتها الباحثة عبير غالب المتخصصة بعلم اللغات السامية استهلت باستعراض السيرة الذاتية للمحاضر والمناصب التي شغلها واصدارته التراثية والتاريخية".وقدم الباحث عايد الطائي "بحثه المتعلق بمجاميع الانوناكي وهم القادمون من السماء وذرية الدم الملكي، والتي تعد احد الاساطير المثيرة للجدل بسسب اختلاف الروايات عنها وهي مجموعة من الاله التي ظهرت في الاساطير للسومريين وهم اتباع الاله انو".