القائد العام للقوات المسلحة يرعى حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولى
2024-07-03 09:18:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
رعى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولى
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني رعى حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولى".
رعى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولى
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني رعى حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولى".