القائد العام للقوات المسلحة يرعى حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولى

2024-07-03 09:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعرعى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولىوذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني رعى حفل تخرج ضباط الدورة 112 في الكلية العسكرية الأولى".