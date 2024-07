2024-07-03 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشفت آبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في الشهر الماضي خلال فعاليات مؤتمر المطورين العالمي WWDC. وأصدرت الشركة منذ ذلك الحين نسختين تجريبيتين للمطورين في الأسابيع القليلة الماضية مع دعم موسع للّغات الجديدة المتعددة عبر شاشة القفل وسيري ولوحة المفاتيح والبحث. ومع التحديث الجديد، يمكنك الآن تخصيص شاشة...

