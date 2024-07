محافظ ذي قار يؤكد ان وتيرة العمل ستتصاعد في مشروع المدينة الرياضية

2024-07-03 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعرب محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، عن عدم رضاه عن أداء الشركة المنفذة لمشروع المدينة الرياضية في المحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 7% خلال الأشهر الماضية. وأوضح الابراهيمي في برنامج “الناصرية بودكاست” أنه قام بجولة ميدانية للمشروع، وتم حل المشاكل التي واجهتها الشركة مع وزارة...

