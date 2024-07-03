إضافة 120 ميغاواط على شبكة الكهرباء الوطنية في كركوك

2024-07-03 09:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / اعلنت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمالية، يوم الأربعاء، ادخال الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الدبس الغازية الجديدة وربطها على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظة كركوك.

وذكر بيان للشركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الملاكات الهندسية والفنية لمشروع محطة كهرباء الدبس الغازية وكوادر شركة صدى النجوم للخدمات الكهربائية المنفذة للمشروع تمكنوا من إدخال الوحدة التوليدية الثانية إلى الخدمة وبطاقة إنتاجية 120 ميغاواط، وربطها بمنظومة الكهرباء الوطنية والصعود بحمل الوحدة وصولاً الى طاقتها الإنتاجية والبالغة 160 ميغاواط".

وأضاف البيان أن "العمل متواصل لإكمال أعمال تنفيذ المشروع كافة، وإدخال الوحدة الأولى الى الخدمة وصولاً الى الطاقة الإجمالية للمشروع والبالغة 320 ميغاواط".

وفي السياق قال مدير المشروع عبد الأمير محسن لوكالة شفق نيوز، أن"لمحطة الدبس الكهربائية الغازية وحدتين تنتجان بحدود 320 ميغاواط، الوحدة الثانية عملنا عليها منذ بداية بإجراء تشغيل تجريبي لها لغرض معرفة مدى تحملها، وتم تشغيلها بإنتاج أولي يصل الى 40 ميغاواط، ومن ثم ارتفع الإنتاج الى 120 ميغاواط، ونعمل على ان تصل الوحدة الى كامل إنتاجها البالغ 160 ميغاواط".

وتابع القول إنه "بعد إتمام عملية الإنتاج للوحدة الثانية نعمل على تشغيل الوحدة الأولى البالغة قدرتها الانتاجية نحو 160 ميغاواط ليتم المشروع بإنتاج كامل يصل الى 320 ميغاواط لمشروع محطة الدبس الكهربائية الغازية".

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.