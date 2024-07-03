على هامش البطولة العربية.. افتتاح دورة صقل وتأهيل حكام كرة اليد

2024-07-03 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أقام الاتحاد العراقي لكرة اليد، على هامش البطولة العربية (زون الشام والخليح) الجارية احداثها في محافظة النجف ألاشرف، دورة صقل وتأهيل الحكام العراقيين والحكام المشاركين في البطولة من باقي الدول العربية .

وقال رئيس اتحاد اللعبة أحمد رياض خلال الافتتاح الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن " الدورة هي لاكتساب الخبرة ومواكبة أبرز مستجدات التحكيم التي طرأت على الساحة ".

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد فاضل النمر باستضافة العراق للبطولة العربية بعد غياب دام أكثر من 35 عاماً مؤكدا أن" العراق قادر على استضافة البطولات العربية".

وبدأت أولى المحاضرات التي ألقاها المحاضر الدولي رضي حبيب وتضمنت شرحاً توضيحياً لبعض الحالات التحكيمية والتعديلات الجديدة للقانون وتوجيهات لجنة الحكام في الاتحاد الدولي ومعايير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.