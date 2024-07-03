أسعار النفط.. خام برنت يلامس الـ87 دولارا للبرميل

2024-07-03 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.95 دولارا للبرميل. وأغلقت أسعار النفط الخام على انخفاض اليوم الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يتسبب الإعصار بيريل في تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك. انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 9.163 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيوحزيران، بحسب مصادر السوق التي استشهدت بأرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.468 مليون برميل، وانخفضت المقطرات بمقدار 740 ألف برميل. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع انتعاش موسم السفر الصيفي مع عطلة يوم الاستقلال هذا الأسبوع وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهر مسح أجرته رويترز يوم الثلاثاء، حيث عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران تأثير تخفيضات الإمدادات الطوعية من قبل أعضاء آخرين وتحالف أوبك الأوسع.