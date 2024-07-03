ثقيل البصرة ومتوسطها يحلقان في سوق النفط

2024-07-03 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 99 سنتاً ليصل إلى 83.22 دولاراً، بينما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 99 سنتاً ليصل إلى 86.07 دولاراً.

وصعدت أسعار النفط العالمي، بعد أن أظهرت بيانات للصناعة انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.