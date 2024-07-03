المفوضية تعلن موعد استلام قوائم مرشحي انتخابات كردستان

2024-07-03 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، موعد استلام قوائم مرشحي انتخابات كردستان.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "موعد استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي المكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان أبتداءً من يوم الخميس الموافق 4 تموز 2024 ولغاية يوم 15 تموز".

وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاربعاء (26 حزيران 2024)، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ليكون هذا المرسوم الخامس بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات.