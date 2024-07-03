الأنبار تكشف تفاصيل مشروع الواحات الصحراوية في المحافظة

2024-07-03 10:36:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع-أحمد الدليمي

كشفت محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع الواحات الصحراوية ،فيما أكدت أنه من أهم المشاريع النشطة والفعالة في المحافظة.

وقال مدير الواحات الصحراوية في الأنبار سامي حسين علي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع الواحات الصحراوية هو أحد المشاريع الفعالة والنشطة التابعة إلى دائرة الغابات والتصحر في وزارة الزراعة، حيث يعتمد المشروع على إنشاء الواحات الصحراوية في عموم أقضية المحافظة".

وأضاف "تم إنشاء وحدة إنتاج الأسمدة العضوية لدعم الواحات الصحراوية ومعالجة تدهور الأراضي بدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وبالتنسيق بين محافظة الانبار ووزارة الزراعة وتنسيق مباشر مع الحكومة المحلية في قضاء حديثة"، مبينا تم "إنشاء هذه الوحدة في عام 2022 وحاليا العمل مستمر حيث يعتمد إنتاج الأسمدة العضوية على نظام الطاقة الشمسية والمواد الأولية المستخدمة هي جميع المخلفات الزراعية من القصب النامي على أكتاف الأنهر أو سعف النخيل أو مخلفات تقليم الأشجار وجميع المخلفات الزراعية الأخرى إضافة إلى المواد الداعمة الأخرى من مخلفات الدواجن والتربة الزراعية والبورك".

وتابع علي أن "مكونات المعمل جملون قياس 18 متراً في 50 متراً ويحتوي على مجرشة متحركة وثابتة ومنعمة ومقلبة لتقليب أكوام السماد ".

وأشار الى "جمع المخلفات وإجراء عملية جرشها، ليتم جمعها على شكل أكوام ثم تبدأ عملية التخمير التي تصل من 60 إلى 90 يوما"، لافتا الى أن "المنتج الحالي يستخدم في المواقع التابعة للمشروع وبانتظار الموافقات الرسمية لغرض بيعه للمزارعين".