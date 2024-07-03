اسعار المعدن الأصفر تستقر مع تركيز المستثمرين على محضر الفيدرالي

2024-07-03 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، استقرارا مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

واستمر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 0152 بتوقيت غرينتش. وربحت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2338.70 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد قال أمس الثلاثاء إن المجلس لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة لضمان أن قراءات التضخم التي تراجعت في الآونة الأخيرة تعكس الصورة حقيقية للجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة الى 1016.34 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات



