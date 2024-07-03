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القاضي زيدان و نقيب المحامين يبحثان تعزيز التعاون بين القضاء والنقابة

القاضي زيدان و نقيب المحامين يبحثان تعزيز التعاون بين القضاء والنقابة
القاضي زيدان و نقيب المحامين يبحثان تعزيز التعاون بين القضاء والنقابة
2024-07-03 10:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024) ، مع نقيب المحامين احلام اللامي تعزيز التعاون بين القضاء والنقابة.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان  رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل، اليوم الاربعاء ، نقيب المحامين احلام اللامي".

وأضاف البيان، ان "اللقاء بحث تعزيز التعاون بين القضاء ونقابة المحامين"، لافتا الى انه "تم مناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل المحامين ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها".

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