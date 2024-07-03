2024-07-03 10:48:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، بأن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة وحدوث عواصف ترابية، خاصة يومي السبت والأحد المقبلين. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية على فترات الى (20 – […]

ظهرت المقالة طقس العراق: عواصف ترابية يرافقها ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة أولاً على ايشان.