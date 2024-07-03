2024-07-03 10:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها نُشر اليوم، إن سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة، كما أنها تفرض قيودًا تعسفية على حريات الناجيات اللواتي يطلبن الحماية في نظام الإيواء. أدناه نص تقرير منظمة العفو الدولية: على الرغم من […]

ظهرت المقالة “العفو الدولية”: سلطات كردستان تخذل الناجيات من العنف الأسري أولاً على ايشان.