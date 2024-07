2024-07-03 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شبكة اخبار الناصرية تنشر اسعار الدولار في السوق المحلية بمدينة الناصرية. سعر شراء148,000 سعر بيع 148،500

