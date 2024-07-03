2024-07-03 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم وغلق مطعم وكوفي شوب وصالون تجميل، لعدم التزامهم بضوابط وشروط السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني. وقالت القيادة، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن تشكيلات قيادة عمليات بغداد من خلال الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تواصل تقديم الدعم والإسناد للكوادر المشتركة من دوائر الأمن السياحي، الأمن الوطني، الدفاع المدني في تنفيذ واجباتهم المكلفين بها. وأضافت أنه تم غلق محال للتجهيزات الغذائية، وصالون تجميل، ومطعم، ومعرض اثاث، كوفي شوب لعدم الالتزام بشروط السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني والوقاية من الحرائق وذلك في منطقة المنصور بجانب الكرخ وفي سياق منفصل، ذكرت القيادة أنه تم اعتقال متهم مطلوب قضائياً بعد تدقيق اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين.