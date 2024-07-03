وزارة الشباب تبحث سبل الإسراع في إنجاز مشروع ملعب ديالى

2024-07-03 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة عبد الخالق خضر، سبل الإسراع في إنجاز مشروع ملعب ديالى الذي يتسع لثلاثين ألف متفرج، وذلك خلال اجتماعه في موقع العمل مع الشركة المنفذة للمشروع، والجهة الاستشارية، ومدير قسم المشاريع الستراتيجية، ودائرة المهندس المقيم.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الاجتماع تناول مناقشة آلية تنفيذ المشروع، فضلاً عن استعراض ومناقشة فقرات العمل التي تمت المباشرة بها في الملعب الرئيس، والفندق والطرق الداخلية للمشروع، وملاعب التدريب، وتم الاتفاق على برنامج عمل يضمن الإنجاز خلال المدة المحددة".