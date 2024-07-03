الاستخبارات تطيح بـ 10 تجار ومروجي مخدرات في 5 محافظات

2024-07-03 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، الإطاحة بـ10 من التجار والمروجين للمخدرات في خمس محافظات متفرقة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم ملاحقة عناصر مطلوبة للقضاء العراقي عبر معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت مفارز المديرية من إلقاء القبض على (10) من التجار والمروجين للمخدرات وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من المحاكم المختصة".

وأضافت، إن "عمليات القبض كانت في محافظات (بغداد، بابل، الديوانية، المثنى، ديالى)، حيث ضبط بحوزتهم، وبالجرم المشهود، مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاط، تم مصادرتها واحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص".