الدولار الأمريكي يرتفع في أسواق بغداد وأربيل

2024-07-03 11:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 147850 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال ارتفعت بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أمّا في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، إذ سجل سعر البيع 148300 دينار، وسعر الشراء 148200 دينار لكل 100 دولار.