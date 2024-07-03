بضمنها مستشفى الحرية وطوارئ اليرموك.. صحة الكرخ تحدد موعد افتتاح عدد من مشاريعها

2024-07-03 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملا

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأربعاء ، عن افتتاح عدد من المشاريع قريباً ، فيما أشارت إلى أن أعداد الكوادر الطبية ستكتمل خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ وائل الكبيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجموعة من المشاريع ستفتتح قريباً في صحة الكرخ ومنها مشروع مستشفى الحرية بالإضافة إلى طوارئ مستشفى اليرموك بسعة 109 أسرة والذي سيرى النور خلال أسبوعين، وكذلك 7 صالات عمليات، والبدء بالمرحلة الثانية في مستشفى اليرموك بناية(اج دي) التي تتحمل 11 صالة عمليات وإنعاش رئوي كبير يقارب أكثر من 40 سريراً".

وأضاف الكبيسي، أن "صحة الكرخ تعمل على تأهيل مستشفى الطفل المركزي الذي سيكتمل قريباً، وكذلك المباشرة في مستشفى أبو غريب ضمن برنامج الجهد الحكومي ولدينا أيضا مستشفى سبع البور 50 سريراً، ونحن ماضون في مشروع مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم إضافة الى افتتاح مستشفى الحرية وهناك الكثير من المشاريع الأخرى".

وبشأن الكوادر الطبية، أكد الكبيسي، أن "عدد الممرضين سيكتمل خلال الأيام المقبلة ليكون كافياً والأطباء أيضا عددهم كافٍ إلا أن هناك شح في عدد الإداريين ونحن ماضون بزيادتهم".