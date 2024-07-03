الفنان مازن محمد مصطفى يستعد لعمل مسرحي جديد

2024-07-03 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسم

تصوير: واثق خزاعي

يستعد الفنان العراقي القدير مازن محمد مصطفى لخوض عمله المسرحي الجديد من تأليف الفنان مثال غازي وإخراج أسامة السلطان.

وقال مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بدأت منذ فترة التمارين للعمل المسرحي الجديد الذي سيرى النور قريباً بعنوان (ليلة الوحشة)".

وأضاف أن "المسرحية تحاكي عن شخص بدأ يفقد حياته شيئاً فشيئاً بعد أن عاصر الحروب والانكسارات يرافقه طبيب في المستشفى الذي يشرف على علاجه ويعد له أيامه السبعة الأخيرة من حياته، إلا أنه يصحى في اللحظة الأخيرة لتموت حبيبته ويبقى على قيد الحياة متألماً لرحيلها".

وأوضح أنه "من المؤمل عرض المسرحية في شهر تموز الحالي بعد إكمال كل البروفات والاستعدادات ليكون عرضاً مسرحياً ممتعاً يستمتع به الجمهور".