بعد ان خطف البرازيل اخر بطاقاتها.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي "كوبا أمريكا"

2024-07-03 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أسدل الستار فجر، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على منافسات مرحلة المجموعات بالبطولة والتي أسفرت عن تأهل 8 منتخبات لتبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية التي تنتهي بتحديد هوية بطل مسابقة "كوبا أمريكا" لكرة القدم

وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".

وتنطلق منافسات ربع النهائي فجر الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد 7 يوليو، تموز، والبداية ستكون بمواجهة مثيرة تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب ومنافسه الإكوادور.

وتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تأهل منتخب الإكوادور في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية على حساب المكسيك.

المصدر: وكالات