العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

2024-07-03 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وقع وزيرالتخطيط محمد علي تميم، وصندوق الامم المتحدة للسكان، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق وصندوق الامم المتحدة للسكان ابرما، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات وفي مقدمتها دعم اجراء التعداد العام للسكان، حيث وقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير التخطيط، محمد علي تميم، فيما وقعها عن الجانب الاخر نستور امو هانجي/ ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق".

واوضح وزير التخطيط خلال التوقيع ان "هذه المذكرة تأتي في اطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مايرتبط بدعم قضايا السكان والتحول نحو تحقيق اهداف التنمية".

من جانبه، اعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديره للحكومة العراقية على الثقة العالية والتمويل، وتعزيز الشراكة مع الصندوق لمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، مبينا ان "صندوق الأمم المتحدة للسكان سيُقدم جميع انواع الدعم الفني والتقني لعملية إجراء التعداد السكاني 2024، والعمل على حشد الموارد من الجهات المانحة والجهات الدولية الموجودة لإنجاح عملية إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق 2024".

من جانبه، قال رئيس هيئة الاحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم عقب توقيع مذكرة التفاهم: إن "المُذكرة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي وجه بتجديد التعاقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2020 ،لدعم التعداد العام للسكان والمساكن".

وأكد "اهمية تجديد مذكرة التفاهم هي من اجل الدعم والمناصرة لعملية إجراء التعداد كون هذه المنظمة هي المعنية بدعم إجراء التعدادات السكانية في العالم"، مشيرا إلى ان "التعداد هذه المرة سيكون الكترونيا، وهناك حاجة إلى دعم ومساندة منظمات دولية من اجل تحقيق الاعتراف والقبول الدولي بنتائج هذا التعداد".

واعرب رئيس هيئة الاحصاء عن "تطلعه إلى زيادة الدعم والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لما تتضمنه المذكرة من آليات عمل وتبادل للخبرات والمعرفة لما يقدمه الصندوق من خبرات متطورة في مجال التعداد".