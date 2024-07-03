الخدمات النيابية تكشف عن "الحل الأمثل" للسيطرة على أسعار العقارات

2024-07-03 12:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي الحميداوي، أن المدن الجديدة هي الحل الأمثل لإنهاء أزمة السكن والسيطرة على أسعار العقارات. وقال الحميداوي في حوار متلفز، تابعته الاقتصاد نيوز، إن العراق يحتاج الى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة ازمة السكن. وأضاف، أن المدن الجديدة ستكون كفيلة بإنهاء أزمة السكن والسيطرة على أسعار العقارات. وبشأن قانون العشوائيات، أشار إلى أنه يحتوي على إشكاليات كبيرة ولن يمرر قبل معالجة هذه الإشكاليات من الحكومة. وحول الزحامات المرورية في بغداد، أكد الحميداوي على أهمية الطرق الحلقية لإنهاء هذه الازمة، مبيناً أن تصاميم الطرق الحلقية مكتملة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن الطريق الحلقي المدرج في موازنة 2023 سيحيي مناطق ميتة.