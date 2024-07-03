2024-07-03 12:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عددا من التوصيات المتعلقة بكيفية إقامة الشعائر الحسينية مع اقتراب حلول شهر محرم. وقال الصدر، انه يجب الاستمرار على الشعائر الحسينية خصوصا مع تعرضها الدائم للخطر، فيما اعتبر أن الخطر الذي يأتي من داخل الشعائر أكبر من الذي يأتي من خارجها، وذلك في كلمة بملتقى […]

ظهرت المقالة الصدر يوصي الرواديد والشعراء الحسينيين: لا تلطموا على ذكر الأطعمة والتفاخر بالموائد أولاً على ايشان.