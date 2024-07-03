العراق يبرم مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

2024-07-03 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ابرم العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات وفي مقدمتها دعم إجراء التعداد العام للسكان.

ووقع المذكرة عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، فيما وقعها عن الجانب الآخر نستور امو هانجي/ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق.

وأوضح الوزير في كلمة خلال مراسم التوقيع، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مايرتبط بدعم قضايا السكان والتحول نحو تحقيق أهداف التنمية

من جانبه قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيُقدم جميع انواع الدعم الفني والتقني لعملية إجراء التعداد السكاني 2024 ، والعمل على حشد الموارد من الجهات المانحة والجهات الدولية الموجودة لإنجاح عملية إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق 2024 .

الى ذلك قال رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم عقب توقيع مذكرة التفاهم :إن المُذكرة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي وجه بتجديد التعاقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2020 ،لدعم التعداد العام للسكان والمساكن .

وأردف بالقول إن اهمية تجديد مذكرة التفاهم هي من اجل الدعم والمناصرة لعملية إجراء التعداد كون هذه المنظمة هي المعنية بدعم إجراء التعدادات السكانية في العالم ، مشيرا إلى إن التعداد هذه المرة سيكون الكترونيا ، وهناك حاجة إلى دعم ومساندة منظمات دولية من اجل تحقيق الاعتراف والقبول الدولي بنتائج هذا التعداد.

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة الدعم والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لما تتضمنه المذكرة من آليات عمل وتبادل للخبرات والمعرفة لما يقدمه الصندوق من خبرات متطورة في مجال التعداد .