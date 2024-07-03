2024-07-03 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق يوم الأربعاء منافسات البطولة العربية للناشئين، في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة العراق.

وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي لاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة العربية تنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات الأولى تجمع البحرين وليبيا عند الساعة الثالثة عصرا تليها مواجهة تجمع المنتخبين السعودي والكويتي في الخامسة عصرا وتختم بلقاء صاحب الأرض والضيافة الأردني بنظيره القطري في تمام الساعة السابعة".

وأضاف أن المنتخب الوطني في حالة انتظار ويواجه نظيره الكويتي يوم غدٍ الخميس، مشيراً إلى أن المؤتمر الفني عقد اليوم، وسيرتدي ليوث الرافدين في هذه المواجهة الزي الأخضر في لقاء الخميس.

ولفت إلى أن منتخب العراق وصل أمس وخاض مساء نفس اليوم أولى الوحدات التدريبية في قاعة قصر الرياضة بالعاصمة الأردنية عمان استعداداً لمواجهة الكويت يوم غد الخميس.