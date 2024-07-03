2024-07-03 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن حصول النجم العراقي زيدان إقبال على موافقة "شفهية" من ناديه "أوتريخت" الهولندي على التحاقه بالمنتخب الأولمبي العراقي.

وقال عضو الاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيعمل جاهدا من اجل الاسراع في الحصول على كتاب موافقة نادي أوتريخت الهولندي فيما يخص اللاعب زيدان إقبال قبل غلق باب استقبال قوائم المنتخبات المشاركة في الأولمبياد".

واضاف ان "الاتحاد لم يتسلم كتاب النادي الهولندي لحد الان، لكن زيدان اكد لنا انه حصل موافقة شفهية من النادي، مبينا اننا "طلبنا من زيدان مفاتحة إدارة النادي لتبليغنا بايميل رسمي يتسنى لنا من خلاله اجراء اللازم".

وبين ان "المدرب راضي شنيشل لم يمانع من اضافة اسم زيدان لقائمة المنتخب كما اكد لنا ذلك ، كون زيدان سيخدم المنتخب بل اعتبر وجوده اضافة جيدة للفريق".

واكد الموسوي انه "لدينا مدة كافية لإتمام اضافة اسم زيدان إقبال، ولاسيما أن آخر موعد لتغيير واضافة الاسماء هو لغاية الساعة الـ 12 من بعد منتصف الليل".

من جانبه قال المديرُ الإداريّ للمنتخب الأولمبيّ عبد الجبار هاشم، إن "اللاعبَ المُحترف زيدان إقبال أبدى موافقته التامة لتمثيلِ المنتخب الأولمبيّ في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس".

وأضاف في بيان، "إننا ما زلنا ننتظرُ الموافقةَ الرسميّة من ناديه الهولندي (أوتريخت) التي قد تصلُ اليوم الأربعاء حتى نتمكنَ من إضافته إلى القائمةِ النهائيّة المُشاركة في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس".

وأوضح هاشم أن "الملاكَ التدريبيّ للمنتخبِ الأولمبيّ بقيادةِ المدرب راضي شنيشل يُعولُ على تواجدِ زيدان إقبال كونه لاعباً مهارياً، ويملك مواصفاتٍ عاليةً، وإن مشاركةَ المنتخب في دورةِ الألعاب الأولمبيّة بباريس تحتاج لنوعيةٍ من اللاعبين الذين يجيدون اللعبَ في أكثر من مركزٍ، بسبب ضغطِ المباريات وقصر المدةِ الزمنيّة الفاصلة بين مبارياتِ دور المجموعات".

ويلعبُ المنتخب الأولمبي العراقي إلى جانبِ منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس التي تنطلقُ في النصفِ الثاني من الشهر الحالي.