جريمة بشعة تهز الأردن.. شاب يطعن والدته 40 طعنة ويلوذ بالفرار

2024-07-03 12:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الاردن





عاش الشارع الأردني، ليلة الثلاثاء، لحظات صادمة بعد أن ارتكب شاب أردني جريمة قتل بحق والدته وأرداها قتيلة عبر 40 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها داخل منزلهما، بمحافظة الكرك جنوب الأردن.





ووفق مصادر طبية فإن المتهم بقتل والدته أقدم على طعن والدته أكثر من 40 طعنة، مستعملاً "الموس" من دون معرفة دوافع الجريمة بعد.

بالتوازي، أظهرت نتيجة التشريح إصابة المغدورة بـ40 طعنه معظمها اخترقت الصدر، وأخرى اخترقت البطن والعنق والظهر.





وتبين أن سبب الوفاة النزف الدموي بالتجويف الصدري والبطني الناتج عن تهتك القلب والرئتين والأمعاء



