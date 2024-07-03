نساء يستغثن في كردستان.. العفو الدولية تندد بفشل إربيل باحتواء العنف المنزلي

2024-07-03 12:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - كردستان





أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن أسفها لأنّ الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق يواجهن "عقبات كبيرة" عندما يتعلق الأمر بضمان حمايتهنّ، مندّدة بفشل السلطات في إحالة المعتدين إلى القضاء حتى عندما تكون الضحية قد تعرضت للاغتصاب أو حتى للقتل.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير إنّ الإقليم الكردي الذي يقع شمال العراق ويتمتّع بحكم ذاتي ويطمح لأن يكون واحة للاستقرار والحداثة "فشل" في حماية النساء.

وبحسب التقارير فإنّ سلطات الإقليم الكردي "تفشل في محاسبة مرتكبي العنف المنزلي، ولا سيّما في حالات مفجعة من القتل والاغتصاب والضرب والإحراق بالنار".

وفي 2023، قُتلت في إقليم كردستان 30 امرأة، مقارنة بـ44 امرأة قتلن في 2022، بحسب الإحصاءات الرسمية التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية.



