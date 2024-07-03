اغلاق محال لبيع المواد الغذائية واللحوم مخالفة للضوابط في بغداد

2024-07-03 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، اغلاق محال لبيع المواد الغذائية واللحوم مخالفة للضوابط بجانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من خلال واجبات تأمين الحماية والإسناد لمفارز مديرية الأمن الاقتصادي وشعبة الرقابة الصحية بوزارة الصحة، لتفتيش ومتابعة محلات المواد الغذائية واللحوم التي تمس أمن وسلامة المواطنين، تم ضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في عدد من المحال ضمن منطقة "حي الجامعة" بجانب الكرخ في العاصمة بغداد".

وأضافت، إنه "تم إتلاف المواد وغلق المحال وفق محضر أصولي".