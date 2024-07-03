الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أحد عناصر داعش في الأنبار

2024-07-03 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية نوعية نفذها ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر ما يسمى داعش الإرهابي المنهزم والذي يعمل بصفة مقاتل في صفوفهم"، مشيرة الى ان "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) بمحافظة الأنبار".

وأضافت ان "العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة"، مؤكدة انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".