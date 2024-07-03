التربية تنشر رابط التقديم الالكتروني إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2024-07-03 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، رابط التقديم الإلكتروني إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد وثانويات المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2024 – 2025.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي نشرت رابط التقديم الإلكتروني إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد وثانويات المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2024 – 2025".

وأضاف، أن "التقديم ينطلق بدءاً من يوم الاثنين الموافق 7/8".

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