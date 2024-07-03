2024-07-03 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن إقرار (ستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024 - 2032)، فيما أكد صدور العديد من التوجيهات بشأن ملفّ تسليح القوات الأمنية بأحدث الأسلحة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، رعى احتفالية تخرج الدورة 112 لضباط الكلية العسكرية الأولى في العاصمة بغداد".

وبارك رئيس الوزراء في كلمة خلال الاحتفالية، "للمتخرجين إكمال دورتهم"، مؤكداً أن "الوطن أمانة في أعناقهم، وأنهم جديرون بالدفاع عن أمنه وسيادته".

وشدد، على "مراعاة حقوق الإنسان، وأن يكون العمل ضمن إطار القانون"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت ملفّ تطوير القوات الأمنية ضمن برنامجها".

وأشار، إلى "إقرار (ستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024-2032)، التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة للمنظومة الأمنية، مبنية على أسس علمية لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم"، لافتاً الى "تسليح القوات الأمنية بأحدث الأسلحة، وصدرت العديد من التوجيهات من خلال اللجنة العليا للتسليح".

وذكر رئيس الوزراء، أنّه "بفضل قدرات وشجاعة القوات الأمنية تفاوِض الحكومة اليوم وبقوة، دول التحالف الدولي لإنهاء وجودها العسكري، وتحويل مهمتها إلى علاقات ثنائية"، مشدداً على "عدم السماح لأي تهديد يمسّ أمن العراق والعراقيين، لأن استدامة الاستقرار تعني المزيد من التنمية والبناء، واستقطاب الشركات العالمية، بعد أن أصبح العراق بيئة آمنة لرؤوس الأموال والمستثمرين".