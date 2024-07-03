المفوضية تصدق قوائم المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان

2024-07-03 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، على قوائم المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في 20 تشرين الأول المقبل.

وجاء في بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس ناقش مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (73) المؤرخ في 30 / 6 / 2024، المعنونة (محضر اللجنة القانونية رقم (73) تعليمات التسجيل والمصادقة على قوائم المرشحين لانتخاب برلمان اقليم کوردستان - العراق 2024)".

وأضاف، "بعد المداولة بين اعضاء مجلس المفوضين قرر مجلس المفوضين، المصادقة على تعليمات التسجيل والمصادقة على قوائم المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ونشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية ".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

ولاقى القرار ترحيباً كوردياً وايضا ترحيب واستعداد من حكومة بغداد الاتحادية للعمل على انجاح الانتخابات.