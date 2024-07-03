دهوك تحتضن بطولة الأندية للمحافظات الشمالية بالكيك بوكسينغ

2024-07-03 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يقيم اتحاد الكيك بوكسينغ بطولة أندية العراق للمحافظات الشمالية، في الثامن عشر من الشهر الحالي في محافظة دهوك، ومن المتوقع أن تشهد نزالاتها منافسة قوية بين المشاركين، بحثاً عن بلوغ الأدوار المتقدمة واعتلاء منصة التتويج.

وذكر رئيس اتحاد اللعبة قاسم الواسطي في حديث لصحيفة (الصباح)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" اتحاده قرر تنظيم بطولة أندية العراق للمحافظات الشمالية، خلال الفترة من 18 وحتى 20 من شهر تموز الحالي في دهوك، مضيفا أن المسابقة تعد بمثابة محطة إعدادية وفرصة مثالية للاعبين، من أجل التنافس على الأوسمة الملونة والمراكز الأولى، تمهيداً لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية المقبلة".

وأشار الواسطي إلى أن" اتحاده سبق أن أقام قبل أيام دورة تدريبية دولية في محافظة السليمانية للمدة من 23 وحتى 28 حزيران الماضي، بمشاركة أكثر من 50 مدرباً محلياً، وحاضر فيها أربعة خبراء من كرواتيا وإيطاليا وبولندا والسويد، مبيناً أن إقامتها تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الملاكات التدريبية".

وبشأن المشاركات الخارجية أوضح الواسطي، أن" منتخباتنا الوطنية بجميع مسمياتها مقبلة على مشاركات مهمة عربياً وقارياً، وهي حالياً في طور الاستعداد بغية الوصول للجاهزية المطلوبة فنياً وبدنياً، والأمل يحدوها لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من مكانة اللعبة وسمعتها دولياً".