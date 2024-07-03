أكثر من 260 مليون دولار الحوالات الخارجية للمركزي العراقي بمزاد اليوم

2024-07-03 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأربعاء، بنسبة 94% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 260 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليوناً و 911 ألفاً و 097 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 260 مليوناً و 135 ألفاً و 797 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و 775 ألفا و300 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 105 شركات.