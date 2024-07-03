البنك الدولي: العراق حافظ على مستواه ضمن الشريحة العليا للبلدان المتوسطة الدخل

2024-07-03 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة البنك الدولي، يوم الأربعاء، أن العراق حافظ على مستواه ضمن الشريحة العليا لبلدان متوسط الدخل.

ووفقا لتقرير البنك لشهر تموز من العام الحالي 2024 الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن، "العراق حافظ ومنذ 2012 على مستواه ضمن هذه الشريحة".

وأضاف البنك انه يصنف اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأمريكي.

واشارت الى ان "جميع دول الخليج العربي تقع ضمن شريحة العليا مرتفعة الدخل. وبين البنك ان "هذا العام، انتقلت ثلاثة بلدان - بلغاريا وبيلاروسيا - من فئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل".

وانتقلت كل من الجزائر وإيران ومنغوليا وأوكرانيا هذا العام من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.