المؤيد يزور "هواوي" للتعاون بمجال الامن السيبراني والحلول الرقمية المبتكرة

2024-07-03 14:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

زار رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، علي المؤيد، مقر شركة هواوي في شنغهاي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور المؤيد على أحدث حلول هواوي في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني، والتي تسهم في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش رئيس هيئة الإعلام والاتصالات عمل مراكز البحوث والتطوير التابعة لهواوي، وتعرف على أحدث التقنيات التي تعمل الشركة على تطويرها، والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية في حال تطبيقا بالعراق.

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