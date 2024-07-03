2024-07-03 14:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

واصلت اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، ارتفاعها في البورصة والأسواق المحلية بالعاصمة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 149.000 دينارا مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعا أيضا، حيث لامس سعر البيع 150.000 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 148.500 دينارًا لكل 100 دولار".

وأشار الى ان "هنالك حالة من الارباك لدى المواطنين من استمرار ارتفاع الدولار في تكرار لسيناريو ما حصل قبل سنوات".



